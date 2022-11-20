Подмосковье 20 ноября 2022, 21:33 Санкции не остановили работу фармзавода в Сергиевом Посаде

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Фармацевтическая компания «Сотекс» производит более 150 наименований товаров, несмотря на трудные санкционные времена. Производственные процессы завода строго соответствуют международным требованиям.

В цехах компании «Сотекс» готовят инъекционные растворы. Ампулы наполняют и маркируют. Затем упаковывают и отгружают на склад. Все производственные процессы здесь строго соответствуют международным требованиям. На заводе выпускают более 150 наименований товаров препаратов.

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«Несмотря на сложившуюся ситуацию, связанную с поставками, мы работаем в том же режиме. Субстанции у нас поставляются которые зарегистрированы», — отметила директор по производству компании «Сотекс» Евгения Неляпина.

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Список терапевтических направлений, в которых применяются препараты компании внушительный: неврология, онкология, ревматология, психоневрология и другие.

Администрация городского округа Сергиев Посад поддерживает компанию. Глава округа Михаил Токарев лично посещает предприятие, чтобы узнать, какая помощь необходима. Фармкомпания будет продолжать производство, так как продукт популярен на больнично-госпитальном уровне.