Новая функция для фермеров Подмосковья появилась на областном портале госуслуг. Предприниматели, которые занимаются садоводством и животноводством, смогут, не посещая МФЦ, пройти санитарный торговый контроль онлайн.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, «Госуслуги» помогут получить заключение о соответствии ветеринарно-санитарным нормам.

Это значит, что фермеры Московской области, реализующие продукцию на рынках, теперь могут получить необходимое разрешение на ведение деятельности без посещения МФЦ Надежда Куртяник.

Она напомнила, что раньше требовалось приходить в МФЦ, чтобы получить такую услугу. Но теперь достаточно телефона или ноутбука.

Услуга «Проведение ветеринарно-санитарного обследования объектов» доступна для ИП и юридических лиц по ссылке.

Функция актуальна для тех, кто производит мясо, молоко, сыр, овощи, фрукты и другие фермерские продукты.

Чтобы пройти контроль, необходимо заполнить электронную анкету, добавить фото и видео с подтверждением выполнения ветеринарных требований, а также копию паспорта.