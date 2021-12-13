Фермеры Подмосковья смогут пройти санитарный торговый контроль через «Госуслуги»
Новая функция для фермеров Подмосковья появилась на областном портале госуслуг. Предприниматели, которые занимаются садоводством и животноводством, смогут, не посещая МФЦ, пройти санитарный торговый контроль онлайн.
Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, «Госуслуги» помогут получить заключение о соответствии ветеринарно-санитарным нормам.
Это значит, что фермеры Московской области, реализующие продукцию на рынках, теперь могут получить необходимое разрешение на ведение деятельности без посещения МФЦ
Она напомнила, что раньше требовалось приходить в МФЦ, чтобы получить такую услугу. Но теперь достаточно телефона или ноутбука.
Услуга «Проведение ветеринарно-санитарного обследования объектов» доступна для ИП и юридических лиц по ссылке.
Функция актуальна для тех, кто производит мясо, молоко, сыр, овощи, фрукты и другие фермерские продукты.
Чтобы пройти контроль, необходимо заполнить электронную анкету, добавить фото и видео с подтверждением выполнения ветеринарных требований, а также копию паспорта.