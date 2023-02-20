Подмосковье 20 февраля 2023, 20:22 Санитарные вырубки деревьев начались в лесничествах Ступина

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В квартале 25 выделах 1, 2 Ступинского сельского участкового лесничества «Мособллеса» начались санитарно-оздоровительные вырубки деревьев. Мероприятия проходят вблизи села Пирочи Коломны на площади 20,3 гектара.

«Выборочные санитарные рубки необходимы для оздоровления лесных насаждений, предотвращения распространения пожаров, предупреждения увеличения численности вредных организмов, а также для безопасности граждан», — пояснила помощник участкового лесничего Маливского участкового лесничества в Ступине Татьяна Штукатурова.

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Специалисты уберут сухие ветровальные и буреломные деревья. При этом древесину вывозят, а остатки сжигают.

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