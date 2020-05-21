Санитарные правила проверили на строительстве путепровода в Дедовске

Источник фото: телеканал «360»

В нынешних условиях не так важны темпы, как соблюдение мер профилактики коронавируса. Подмосковные власти разработали новый стандарт для строительных площадок.

Источник фото: телеканал «360»

По новым правилам у каждого сотрудника должны измерять температуру дважды в день — перед началом смены и по ее завершении. Все рабочие должны быть обеспечены средствами защиты и соблюдать социальную дистанцию. Помимо этого, бытовые городки и места общего пользования должны дезинфицироваться. Ну а контролировать санитарные меры на каждой возобновившейся стройке должен специальный сотрудник — стюард. Проверяющих соблюдение новых санитарных правил здесь не удовлетворило.

«Завтра утром полная проверка всего и вся, если завтра что-то выполнено не будет, значит, остановка стройки. Лучше мы сейчас ее сами остановим, чем потом нам ее болезнь остановит», — сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Источник фото: телеканал «360»

Все, кто строит путепровод в Дедовске, пройдут тест на коронавирус, помимо этого на объекте проведут тотальную дезинфекцию.

«Мы, как муниципалитет, поможем со средствами дезинфекции, с бригадой, которая это сделает», — отметила глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Пока стройка заморожена на один день. С проверкой сюда приедут еще раз. Работы продолжатся только в том случае, если все правила будут соблюдены.