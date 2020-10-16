Санитарные нормы проверили на заводе строительных материалов Красногорска. Там работают 800 человек
Во время визита Екатерина Зиновьева подчеркнула, что одна из задач областного правительства — не допустить, чтобы пандемия повлияла на работу предприятий.
Руководители должны обеспечить безопасные условия для деятельности своих сотрудников. В целом на производстве необходимо соблюдать санитарные требованияЕкатерина Зиновьева.
Нарушений на заводе не нашли. Как рассказала Зиновьева, здесь соблюдают социальную дистанцию, а все сотрудники трудятся в защитных масках.
Также на предприятии бесконтактно измеряют температуру при входе в каждое помещение — для этого привлекли медицинских сотрудников.
Тесты работникам делают дважды в месяц. Пенсионеров старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, уже перевели на удаленный режим работы.
Сегодня «КНАУФ Гипс» относится к пятерке системообразующих предприятий Красногорска.
Все подробности о санитарных правилах на производстве можно узнать по телефону горячей линии поддержки бизнеса в регионе 0150.