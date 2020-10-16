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    16 октября 2020, 14:17

    Санитарные нормы проверили на заводе строительных материалов Красногорска. Там работают 800 человек

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В цехах завода строительных материалов «КНАУФ Гипс» подмосковного Красногорска проверили безопасность и санитарные нормы. Это сделала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева. Она проконтролировала работу предприятия, которое трудоустроило у себя уже более 800 человек.
    Санитарные нормы проверили на заводе строительных материалов Красногорска. Там работают 800 человек | Изображение 1

    Во время визита Екатерина Зиновьева подчеркнула, что одна из задач областного правительства — не допустить, чтобы пандемия повлияла на работу предприятий.

    Руководители должны обеспечить безопасные условия для деятельности своих сотрудников. В целом на производстве необходимо соблюдать санитарные требования

    Екатерина Зиновьева.

    Нарушений на заводе не нашли. Как рассказала Зиновьева, здесь соблюдают социальную дистанцию, а все сотрудники трудятся в защитных масках.

    Санитарные нормы проверили на заводе строительных материалов Красногорска. Там работают 800 человек | Изображение 2

    Также на предприятии бесконтактно измеряют температуру при входе в каждое помещение — для этого привлекли медицинских сотрудников.

    Тесты работникам делают дважды в месяц. Пенсионеров старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, уже перевели на удаленный режим работы.

    Санитарные нормы проверили на заводе строительных материалов Красногорска. Там работают 800 человек | Изображение 3

    Сегодня «КНАУФ Гипс» относится к пятерке системообразующих предприятий Красногорска.

    Все подробности о санитарных правилах на производстве можно узнать по телефону горячей линии поддержки бизнеса в регионе 0150.