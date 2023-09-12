12 сентября 2023, 21:33
Санитарную очистку пруда провели в деревне Степаньково
В пруду деревни Степаньково городского округа Мытищи провели санитарную очистку. Специалисты привели в порядок около одного гектара водной поверхности.
Пруд очистили от веток, бревен и ряски. Очистка водоема провели по поручению администрации округа по программе «100 прудов и озер».
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал очистку водоемов в четырех округах региона.
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