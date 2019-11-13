Разработать проект и получить решение. Санитарно-защитные зоны появятся вокруг предприятий Подмосковья

С 1 января 2020 года бизнесмены обязаны установить вокруг своих предприятий санитарно-защитные зоны. Соответствующие поправки уже внесли в ряд федеральных законов и постановлений. Подмосковным предпринимателям рассказали о всех тонкостях и нюансах, которые с этим связаны.

С 1 января компании будут обязаны установить санитарно-защитные зоны на своих территориях. Коснется это тех производств, которые превышают установленные нормы воздействия на окружающую среду. Прояснить ситуацию решили уполномоченный по защите прав предпринимателей региона и надзорные органы. Они встретились с бизнесменами и ответили на все вопросы.

«Санитарно-защитные зоны являются защитным барьером, который позволяет минимизировать воздействие на условия проживания населения, поэтому важно установить эти зоны для предприятий», — заявила Татьяна Газиева, начальник отдела надзора по гигиене труда управления Роспотребнадзора по Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

В санитарной зоне нельзя строить дома, школы или, например, аптеки. О том, что придется «отгораживаться», бизнесменам объявили еще год назад. Но выполнили требования единицы, у остальных возникло множество проблем и опасений.

«С одной стороны, мы говорим о мощной тематике — регуляторная гильотина — где мы должны отсечь избыточное давление на бизнес, а с другой — вводим такие нормы, которые точно не улучшат бизнес-климат», — отметил Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Например, проект и подготовка нужной документации обойдутся в сотни тысяч рублей. Но деваться предпринимателям некуда. Особенно, если производство существует давно и обросло соседями. Такая ситуация сложилась на заводе по производству полуприцепов. И выход нашли — сократили размеры санитарной зоны.

Источник фото: телеканал «360»

«Это была большая работа, мы получили все согласования, экспертные заключения. Этот наш проект сокращения был утвержден главным санитарным врачом Подмосковья. Мы сразу же передали документы в Росреестр для установления зоны», — рассказал генеральный директор предприятия Денис Кривцов.

Источник фото: телеканал «360»

Одним из основных вопросов — как определить уровень опасности своих фирм. Бизнесменам также разъяснили и правила подачи документов. Сделать это можно в электронной форме.

Сначала необходимо разработать проект санитарной зоны и получить экспертное решение. Затем подать заявление в Роспотребнадзор. Дальше дело за Министерством жилищной политики и Кадастровой палатой. В любом случае, в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей всегда готовы разъяснить бизнесменам все нюансы.