Санитарно-оздоровительные мероприятия продолжают выполнять в подмосковных лесах

Уточняется, что завершились работы по санитарной рубке леса в Талдомском лесничестве на площади 7,4 гектара (Комсомольское участковое лесничество вдоль автодороги Дмитров — Талдом) и в Егорьевском лесничестве на площади 5,1 гектара (Юбилейное участковое лесничество вблизи Егорьевска).

Сплошные санитарные уборки продолжаются в Шатурском лесничестве, Сергиево-Посадском лесничестве, Московском учебно-опытном лесничестве, Звенигородском лесничестве, Дмитровском лесничестве.

Уборка неликвидной древесины началась в Орехово-Зуевском лесничестве, Клинском лесничестве, Егорьевском лесничестве и Виноградовском лесничестве. Также эти работы проводятся в Талдомском лесничестве, Звенигородском лесничестве и Дмитровском лесничестве.