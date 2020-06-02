Санитарная рубка и уборка неликвидной древесины. Как защищают леса Подмосковья в 2020 году

Источник фото: «Википедия»

«Основными факторами вредного воздействия на лес являются болезни и вредители, резкое изменение погодных условий, стихийные бедствия — пожары, буреломы. Развитая сеть автомобильных дорог, прохождение различных коммуникационных трасс в границах лесничеств обуславливают повышенную рекреационную нагрузку на лес и совместно с приведенными выше причинами ухудшают экологическое и санитарное состояние. Леса Московской области отнесены к защитным», — отметил Александр Прокопченко.

В соответствии с Лесным кодексом РФ в защитных лесах запрещены все виды рубок, за исключением санитарных, то есть рубок лесных насаждений, частично или полностью утративших биологическую устойчивость.

На лесных участках в составе земель лесного фонда Подмосковья ежегодно в плановом режиме осуществляются санитарно-оздоровительные мероприятия, согласно объемам Лесного плана Подмосковья.

В Московской области в 2020 году за счет средств федерального бюджета запланированы санитарно-оздоровительные мероприятия на площади более 7,5 тысяч гектаров, в том числе сплошная санитарная рубка на площади 2500 га (пройдено рубкой 966,93 га, что составляет 39% от плана); выборочная санитарная рубка на площади 1500 га (пройдено рубкой 438,8 га); уборка неликвидной древесины на площади 3562,7 га; рубка аварийных деревьев в количестве 500 штук (уже срублено 347 штук).

«Сейчас в лесах Подмосковья отсутствуют массовые очаги вредных организмов, что свидетельствует о своевременности проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории региона», — подытожил Александр Прокопченко.