Санитарная авиация Подмосковья помогла 512 пациентам за год

Это подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Она рассказала, что экстренная помощь в особенности необходима детям.

За год, благодаря службе санитарной авиации, нам удалось эвакуировать свыше 500 человек. Более 200 из них — дети, в том числе до года Светлана Стригункова.

По словам министра, служба санитарной авиации крайне важна, поскольку Московская область — крупный регион. Специалистам удается оперативно эвакуировать пациентов даже из отдаленных территорий и в условиях загруженных дорог.

Такие вертолеты доставляют пострадавших преимущественно в медицинские центры Красногорска, Химок, Подольска, Ногинска и Люберец. Для транспортировки используют воздушные судна легкого класса, оснащенные врачебной техникой.