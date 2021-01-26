26 января 2021, 11:29
Санитарная авиация Подмосковья помогла 512 пациентам за год
Подмосковные вертолеты санитарной авиации помогли экстренно доставить пациентов к врачам свыше 500 раз за год. В этом особенно нуждались пострадавшие в ДТП и те, кому требовалась срочная транспортировка между медицинскими центрами.
Это подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Она рассказала, что экстренная помощь в особенности необходима детям.
За год, благодаря службе санитарной авиации, нам удалось эвакуировать свыше 500 человек. Более 200 из них — дети, в том числе до года
Светлана Стригункова.
По словам министра, служба санитарной авиации крайне важна, поскольку Московская область — крупный регион. Специалистам удается оперативно эвакуировать пациентов даже из отдаленных территорий и в условиях загруженных дорог.
Такие вертолеты доставляют пострадавших преимущественно в медицинские центры Красногорска, Химок, Подольска, Ногинска и Люберец. Для транспортировки используют воздушные судна легкого класса, оснащенные врачебной техникой.