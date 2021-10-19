Санитарная авиация Подмосковья помогла почти 530 пациентам с начала года

Санитарная авиация Подмосковья экстренно доставила в больницы 528 человек с января. Их транспортировали на специальных вертолетах, быстро прибывших к месту ДТП или другого происшествия.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, санитарная авиация необходима для оперативной помощи. С начала года вертолеты эвакуировали уже 528 пациентов, включая 318 детей Светлана Стригункова. Такие вертолеты доставляют пострадавших преимущественно в медицинские центры Красногорска, Химок, Люберец, Ногинска и Подольска. Для транспортировки используют воздушные судна, которые оснащены необходимой техникой.