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    19 октября 2021, 15:51

    Санитарная авиация Подмосковья помогла почти 530 пациентам с начала года

    Минздрав: санитарная авиация Подмосковья помогла почти 530 пациентам с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Санитарная авиация Подмосковья экстренно доставила в больницы 528 человек с января. Их транспортировали на специальных вертолетах, быстро прибывших к месту ДТП или другого происшествия.

    Санитарная авиация Подмосковья помогла почти 530 пациентам с начала года | Изображение 1

    Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, санитарная авиация необходима для оперативной помощи.

    С начала года вертолеты эвакуировали уже 528 пациентов, включая 318 детей

    Светлана Стригункова.

    Такие вертолеты доставляют пострадавших преимущественно в медицинские центры Красногорска, Химок, Люберец, Ногинска и Подольска.

    Для транспортировки используют воздушные судна, которые оснащены необходимой техникой.