19 октября 2021, 15:51
Санитарная авиация Подмосковья помогла почти 530 пациентам с начала года
Минздрав: санитарная авиация Подмосковья помогла почти 530 пациентам с начала года
Санитарная авиация Подмосковья экстренно доставила в больницы 528 человек с января. Их транспортировали на специальных вертолетах, быстро прибывших к месту ДТП или другого происшествия.
Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, санитарная авиация необходима для оперативной помощи.
С начала года вертолеты эвакуировали уже 528 пациентов, включая 318 детей
Светлана Стригункова.
Такие вертолеты доставляют пострадавших преимущественно в медицинские центры Красногорска, Химок, Люберец, Ногинска и Подольска.
Для транспортировки используют воздушные судна, которые оснащены необходимой техникой.