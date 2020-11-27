Санитарная авиация доставила почти 200 детей в больницы Подмосковья

Санитарная авиация Московской области с начала 2020 года доставила 195 детей в медицинские учреждения региона. Из всех нуждающихся в экстренной помощи 22 ребенка были младше одного года.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова отметила, что задача санитарной авиации — оперативная транспортировка пациента в медицинское учреждение. Такая работа особенно важна, когда на дорогах наблюдаются пробки или если медорганизации находятся слишком далеко.

«Благодаря наличию специального оборудования, вертолеты могут осуществлять вылеты и в ночное время суток. С начала этого года санитарная авиация в Подмосковье выполнила 501 вылет для оказания экстренной медицинской помощи и взрослому, и детскому населению», — сообщила министр.

Медики доставили в больницы 196 детей, 22 из которых были младше одного года. Чаще всего вертолеты поднимают в воздух для перевозки пациентов между больницами или помощи пострадавшим при ДТП.

Для работы применяются вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием. Кроме того, на территории медицинских организаций Подмосковья строятся новые вертолетные площадки. Строительство ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».