  • Санавиация Подмосковья спасла 248 человек с начала года

    13 ноября 2019, 17:59

    Ирина Люлина, Ольга Крылова

    С начала 2019 года санитарная авиация Московской области совершила 253 вылета. В медицинские учреждения было эвакуировано 248 пациентов.
    Санавиация Подмосковья спасла 248 человек с начала года

    Исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева отметила, что благодаря санитарной авиации жители Подмосковья могут оперативно получить специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Это особенно важно в условиях большой удаленности лечебных учреждений или высокого трафика.

    «Только с начала года в медицинские учреждения вертолетами было доставлено 80 детей, в том числе девять — в возрасте до года», — рассказала Екатерина Огнева.

    Современная техника и молодые специалисты. Протвинская больница обновится в 2020 году

    Подробнее

    Она добавила, что санитарная авиация позволяет оказать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, пожарах, чрезвычайных ситуациях, независимо от дорожного трафика.

    При оказании санитарно-авиационной помощи применяются вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.