Санавиация Подмосковья спасла 248 человек с начала года
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева отметила, что благодаря санитарной авиации жители Подмосковья могут оперативно получить специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Это особенно важно в условиях большой удаленности лечебных учреждений или высокого трафика.
«Только с начала года в медицинские учреждения вертолетами было доставлено 80 детей, в том числе девять — в возрасте до года», — рассказала Екатерина Огнева.
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Она добавила, что санитарная авиация позволяет оказать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, пожарах, чрезвычайных ситуациях, независимо от дорожного трафика.
При оказании санитарно-авиационной помощи применяются вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.