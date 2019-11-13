Санавиация Подмосковья спасла 248 человек с начала года

С начала 2019 года санитарная авиация Московской области совершила 253 вылета. В медицинские учреждения было эвакуировано 248 пациентов.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева отметила, что благодаря санитарной авиации жители Подмосковья могут оперативно получить специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Это особенно важно в условиях большой удаленности лечебных учреждений или высокого трафика.

«Только с начала года в медицинские учреждения вертолетами было доставлено 80 детей, в том числе девять — в возрасте до года», — рассказала Екатерина Огнева.

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Она добавила, что санитарная авиация позволяет оказать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, пожарах, чрезвычайных ситуациях, независимо от дорожного трафика.

При оказании санитарно-авиационной помощи применяются вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.