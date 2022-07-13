Санавиация Подмосковья совершила 334 вылета с начала года

Количество эвакуаций с применением санавиации увеличилось в два раза по сравнению с 2019 годом. В этом году вертолеты вылетели на помощь жителям Подмосковья 334 раза, из которых 222 раза — к детям.

Центр медицины катастроф владеет двумя вертолетами для оказания экстренной помощи. Они оборудованы современным медицинским оборудованием, а среднее время полета до мест вызова — полчаса. С начала развития санавиации Подмосковья в 2019 году количество эвакуаций выросло почти вдвое.

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев рассказал, что сфера требует увеличения финансирования ежегодно, ведь стоимость одного часа полета составляет от 160 до 187 тысяч рублей, а утвержденный объем выделяемых средств — 170 миллионов. В этом году на эвакуации с применением вертолетов было выделено дополнительно 17,8 миллиона рублей.

Санитарная авиация Подмосковья развивается по федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки врачей Подмосковья. Он обратил внимание, что Подмосковье ведет активную работу по привлечению медиков. Здесь для них предусмотрены дополнительные выплаты и другие меры.