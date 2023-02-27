Подмосковье 27 февраля 2023, 12:08 Санавиация Подмосковья доставила в больницы 70 пострадавших с начала года

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Санитарная авиация необходима для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других чрезвычайных происшествиях. С начала года в подмосковные больницы таким образом транспортировали 70 пациентов, 51 из которых — ребенок.

«Вертолеты позволяют быстро доставить пациента в медицинскую организацию, вне зависимости от удаленности больницы или дорожного трафика. Благодаря системе „Ночной старт“ санавиация может совершать вылеты и в темное время суток», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В 2022 году санавиация транспортировала более 600 пациентов. В основном пострадавших доставляют в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую и Химкинскую больницы, травмоцентры первого уровня, ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

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