10 августа 2023, 15:29
Санавиация доставила в больницы Подмосковья свыше 450 пациентов с начала года
С начала 2023 года санитарная авиация доставила в больницы Московской области 458 пациентов, в том числе 302 ребенка. Медицинскую помощь организовали в регионе благодаря национальному проекту «Здравоохранение», сообщили в Минздраве Подмосковья.
«Благодаря системе „Ночной старт“, вылеты осуществляются даже в темное время суток. С начала года санавиация совершила 462 вылета», — рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
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На вертолетах работают анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медпомощи. Чаще всего пациентов доставляют в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую и Химкинскую больницы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.
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Авиация
Здравоохранение
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