Подмосковье 10 августа 2023, 15:29 Санавиация доставила в больницы Подмосковья свыше 450 пациентов с начала года Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

С начала 2023 года санитарная авиация доставила в больницы Московской области 458 пациентов, в том числе 302 ребенка. Медицинскую помощь организовали в регионе благодаря национальному проекту «Здравоохранение», сообщили в Минздраве Подмосковья.

«Благодаря системе „Ночной старт“, вылеты осуществляются даже в темное время суток. С начала года санавиация совершила 462 вылета», — рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

На вертолетах работают анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медпомощи. Чаще всего пациентов доставляют в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую и Химкинскую больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».