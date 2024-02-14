Подмосковье 14 февраля 2024, 23:23 Санаторное отделение НИКИ детства открыли после капитального ремонта Пресс-служба Минздрава МО

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Санаторное отделение Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) в Химках распахнуло свои двери перед посетителями. В здании провели капитальный ремонт и обновили медицинское оборудование.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила, что отделение оснащено современной медицинской техникой для реабилитации, включая ванны для гидротерапии, аппараты для насыщения организма кислородом и другое оборудование.

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«Мы реализуем масштабную программу ремонта медицинских организаций региона. Так, санаторное отделение НИКИ детства уже открыло свои двери после капитального ремонта и приняло первых пациентов», — указала Светлана Стригункова.

Ремонт отделения выполнен согласно всем современным стандартам, в том числе имеется изолированный бокс, специальная система кондиционирования, палатная сигнализация, расширенные дверные проемы для маломобильных пациентов, бесключевой доступ в номера.

Директор НИКИ Нисо Одинаева подчеркнула, что помещения отделения оформлены с применением контрастных цветовых решений, что облегчает навигацию в учреждении и снижает ассоциативную нагрузку. Она добавила, что отделение рассчитано на единовременное пребывание 45 детей в возрасте от 3-х до 14 лет с одним из родителей, а также имеет палаты для многодетных матерей и двухместные палаты.

Программа реабилитации проводится бесплатно по ОМС по направлению лечащего врача. Пациенты могут обратиться к специалисту по месту жительства для получения подробной информации и записи на лечение.

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