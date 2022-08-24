Самый спортивный пенсионер Одинцова раскрыл секрет долголетия

Секрет долголетия и побед на различных соревнованиях раскрыл самый спортивный пенсионер Одинцова 85-летний Юрий Исаев. Он рассказал, что нужно делать, чтобы поддерживать физическую форму и побеждать в эстафетах.

Исаев признался, что в день пробегает не меньше 10 километров и делает упражнения — это обязательная программа в любую погоду. Одинцовский пенсионер — семикратный обладатель кубка России по лыжам, мастер спорта по биатлону, пятикратный чемпион России по бегу.

«Я чемпион Европы по бегу в эстафете. Это было в Италии в 2016 году», — поделился спортсмен.

Недавно пенсионер стал самым возрастным участником Пушкинского полумарафона — он с легкостью преодолел дистанцию в три километра. Он рассказал, как справиться дистанцией.

«Это вопрос тяжелый. На него ответить с одной стороны просто, а с другой — тяжело. Для того, чтобы успешно, без мучения, не насилуя себя особенно, пробежать марафон, надо много бегать. Мучить себя на тренировках, а не на соревнованиях», — объяснил Исаев.

За плечами подмосковного спортсмена профессиональный бокс, стрельба, военное троеборье, лыжи и биатлон. В 1997 году Исаев участвовал в одном из самых престижных соревнований среди лыжников — гонке «Васалоппет» на 90 километров. Пенсионер бежал одну дистанцию с королем Швеции Карлом Бернадотом.

Зимой Исаев участвует в соревнованиях на Камчатке, Байкале и в Ханты-Мансийск и Иркутск. Пенсионер принимал участие в 27 московских марафонах. За 70 лет спортивной карьеры у мужчины более двухсот медалей и столько же кубков. В общей сложности Исаев пробежал расстояние, равное 2,5 охвату Земли, и столько же прошел на лыжах.

«Каждый день выполнять то, что ты сделал вчера. Если ты пробежал вчера 10 километров — беги и сегодня. А можно и больше. И главное — любить это дело», — раскрыл секрет выносливости возрастной спортсмен.

Исаев не планирует стареть. Этой осенью он планирует принять участие в марафоне на 10 километров в Волоколамске.