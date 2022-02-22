Самый сложный этап рекультивации завершили на бывшем Часцовском полигоне в Одинцове

На бывшем Часцовском полигоне завершился самый сложный этап — формирование тела. Все разбросанные по территории отходы собрали в пределы специальной стены, сейчас идут работы по созданию экранов — их также называют изолирующим слоем.

Внутри для сбора стоков проведут кольцевую систему отводов, а на верхней площадке смонтируют дрен, чтобы откачивать мусорные газы. Это позволит устранить неприятный запах и ликвидировать риск возгорания. Высота полигона по проекту составит около 40 метров. После завершения всех работ территорию планируют превратить в зону отдыха.

«В дальнейшем, скорее всего, будем использовать под маленький-маленький горнолыжный курорт, такая есть у нас мечта, и я думаю что это нам по силам. Поставим в программу, тем более есть прецеденты, в том числе и в Подмосковье. Здесь уже будет такая зона рекреации, отдыха», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Особое внимание на полигоне уделяют вопросам экологии. Для общественников и местных жителей здесь регулярно проводят экскурсии, а на самом объекте установили несколько камер, которые круглосуточно работают в онлайн-режиме. С их помощью все желающие могут посмотреть на этапы рекультивации. Также на территории работает несколько постов, которые отслеживают экологическую ситуацию в реальном времени.

«При том что будет закрыт основной источник загрязнений, потому что, в любом случае и ветром с него разносило мусор, и фильтрат распространялся по окрестности. Я думаю, что при устранении этого источника, через какое-то время, природа оживает», — отметил генеральный директор ООО «Стройинжсервис-2» Алексей Широченков.

Полигон в Часцах открыли в 1974 году. Почти 40 лет он принимал твердые бытовые отходы из Москвы и Подмосковья: за это время туда поступило около 3,5 миллионов кубометров мусора. Объект окончательно закрыли в 2014, а завершить рекультивацию полигона планируют к концу 2022 года.