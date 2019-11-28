Самый склочный енот Подмосковья ушел на пенсию

Котя — самая знаменитая енотиха Подмосковья. Ей исполнилось 15 лет, что по человеческим меркам приравнивается к 80-летнему возрасту. Раньше Котя была знаменита, выступала на праздниках и шоу-программах. Сейчас ушла на пенсию. Познакомиться с легендой и другими обитателями «Дома енотов» отправился корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

В «Доме енотов» в Хотькове ее поселили в отдельную квартиру как заслуженную артистку — потому что с остальными енотами Котя не дружит, может их даже побить. Характер у нее вредный и склочный, при этом она любит повышенное внимание к себе.

Источник фото: телеканал «360»

«Любит на самом деле вот весь этот эффект создавать. Нравится чувствовать эмоции, исходящие от людей, позитив, что ими все восхищаются, аплодируют», — рассказывает организатор «Дома енотов» Анастасия Каледина.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь Котя на правах почетной пенсионерки выполняет какие-то трюки только за еду. А конкретно — за куриные яйца, которые обожает. Уминает их так, что аж за ушами трещит.

Источник фото: телеканал «360»

Однако, чужаку покормить строптивую енотиху не так-то просто. Зато, получив свой гонорар от хозяйки, Котя готова на все, может и белье постирать, и на рояле поиграть.

Капризную Котю недаром уносят в отдельную квартиру. Потому что сейчас здесь появятся все остальные питомцы. А эта дама не любит шумного общества.

Источник фото: телеканал «360»

На вид еноты, конечно, очень «мимимишные» — забавные лапочки. Но на самом деле могут показать зубки и коготки так, что мало не покажется.

Источник фото: телеканал «360»

«Ни в коем случае нельзя обижать енота. Во-первых, он даст отпор. Ну, а во-вторых, человек очень пострадает хорошо от него», — говорит смотритель «Дома енотов» Анастасия Клыкова.

Источник фото: телеканал «360»

А ведь многие люди этого не понимают. Сейчас стало модно держать дома этих забавных зверьков. Их дарят на свадьбы и дни рождения. А потом люди звонят в питомники и умоляют их забрать.

Источник фото: телеканал «360»

«Вот недавно у нас был звонок: енот порвал кота. Мы всем говорим: еноты с котами жить не могут, так же, как и с мелкими животными. Это опасно и для них, и для маленьких детей», — рассказывает организатор «Дома енотов» Анастасия Каледина.

Источник фото: телеканал «360»

Так что лучше любить милых животных на расстоянии — или, например, в «Доме енотов».