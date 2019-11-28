Самый склочный енот Подмосковья ушел на пенсию
Енот Котя отметила юбилей и въехала в отдельную квартиру
В «Доме енотов» в Хотькове ее поселили в отдельную квартиру как заслуженную артистку — потому что с остальными енотами Котя не дружит, может их даже побить. Характер у нее вредный и склочный, при этом она любит повышенное внимание к себе.
«Любит на самом деле вот весь этот эффект создавать. Нравится чувствовать эмоции, исходящие от людей, позитив, что ими все восхищаются, аплодируют», — рассказывает организатор «Дома енотов» Анастасия Каледина.
Теперь Котя на правах почетной пенсионерки выполняет какие-то трюки только за еду. А конкретно — за куриные яйца, которые обожает. Уминает их так, что аж за ушами трещит.
Однако, чужаку покормить строптивую енотиху не так-то просто. Зато, получив свой гонорар от хозяйки, Котя готова на все, может и белье постирать, и на рояле поиграть.
Капризную Котю недаром уносят в отдельную квартиру. Потому что сейчас здесь появятся все остальные питомцы. А эта дама не любит шумного общества.
На вид еноты, конечно, очень «мимимишные» — забавные лапочки. Но на самом деле могут показать зубки и коготки так, что мало не покажется.
«Ни в коем случае нельзя обижать енота. Во-первых, он даст отпор. Ну, а во-вторых, человек очень пострадает хорошо от него», — говорит смотритель «Дома енотов» Анастасия Клыкова.
А ведь многие люди этого не понимают. Сейчас стало модно держать дома этих забавных зверьков. Их дарят на свадьбы и дни рождения. А потом люди звонят в питомники и умоляют их забрать.
«Вот недавно у нас был звонок: енот порвал кота. Мы всем говорим: еноты с котами жить не могут, так же, как и с мелкими животными. Это опасно и для них, и для маленьких детей», — рассказывает организатор «Дома енотов» Анастасия Каледина.
Так что лучше любить милых животных на расстоянии — или, например, в «Доме енотов».