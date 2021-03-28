Самый сильный человек России встретился с ребенком-инвалидом из Домодедова

Ребенок-инвалид Александр Бакланов из Домодедова давно мечтал встретиться с самым сильным человеком России Эльбрусом Нигматуллиным. И спортсмен исполнил это желание, для чего приехал на стадион «Авангард».

Нигматуллин прославился тем, что протащил на себе автобус с 16 пассажирами.

Спортсмена пригласил сам мальчик. Он занимается бочче — паралимпийским видом спорта.

«Очень любит спорт — и футбол, и хоккей, и пригласил своих друзей на эту встречу. Они с удовольствием откликнулись. Но получилось, что мероприятие вышло на уровень города, поэтому мы очень довольны встречей, что Эльбрус Нигматуллин откликнулся», — рассказала мама ребенка Надежда Бакланова.

Собравшиеся дети вместо 30 минут задавали вопросы Нигматуллину полтора часа. Тяжеловес рассказал про детство и юность, про свои поражения. В частности, он вспомнил, как в 14 лет сельский фельдшер поставил ему смертельный диагноз, но это оказалось ошибкой.

В детстве он мечтал стать егерем.

«Я очень любил и люблю природу, животных, птиц, ну, родился на селе, я такой вот натуралист», — сказал Нигматуллин.

А еще он хотел стать спортсменом и в итоге стал стронгменом. Стронгмены поднимают неспортивный инвентарь — большие колеса тракторов, бревна, камни, составы поездов.

«Ребятам те слова, которые я им сегодня адресовал, нужно обязательно практическими действиями подкрепить. И вот чтобы слова дошли, что называется, попали в точку, я потянул автобус, показав им, что можно сдвигать не только автобусы, но и жизненные какие-то проблемы», — заявил Нигматуллин.

По его словам, задача — не ставить рекорды, а показать, что наше тело и сила воли способны на многое.

Стадион, на котором прошло мероприятие, оснащен по последним стандартам и полем с подогревом. Стадион загружен более чем на 100%, порой одновременно идут футбольный матч, тайский бокс, а боксеры тренируются на втором этаже в ФОКе. Скоро в Домодедове построят еще и крытый ледовый дворец при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом вопросе также помогает депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Три года назад в городе сдали объект «Легенда». Там дети занимаются хоккеем и фигурным катанием, теперь это академия Фетисова.