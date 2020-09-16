Самый продолжительный участок ЦКАД готов на 98%. Движение откроют в конце года

В Подмосковье продолжают строить Центральную кольцевую автомобильную дорогу. Работы на самом крупном участке — ЦКАД-3 — почти завершены. Движение по нему планируют открыть уже в конце года.

Источник фото: телеканал «360»

Протяженность нового кольца, которое проходит по территории Подмосковья, составляет 336 километров. Сейчас заканчивается строительство самого длинного участка, протяженность которого 106 километров. Он объединит сразу несколько округов региона и станет связующим звеном между другими транспортными артериями.

Участок готов на 98%, планируемый срок ввода — конец текущего года. На этом отрезке ожидается самая высокая интенсивность движения. Поскольку это одновременно и международная трасса.

Источник фото: телеканал «360»

«Проходит по территории Пушкинского, Щелковского, Дмитровского, Ногинского плюс имеет в составе 68 искусственных сооружений, четыре транспортные развязки и входит в международный транспортный коридор Европа — Западный Китай, который позволит с М11 попасть на М7 и дальше в сторону границы с Республикой Казахстан», — пояснил Виталий Шмаров, руководитель проекта ЦКАД-3 ГК «Росавтодор».

Средняя интенсивность движения в 2030 году по прогнозу составит 44,5 тысячи автомобилей в сутки. А на большинстве участков разрешат развивать скорость до 140 километров в час, что позволит максимально быстро, комфортно и безопасно добираться из точки А в точку Б.

На магистрали реализуют новую систему дистанционной оплаты. Пункты платежа на трассах всегда сводили на нет скоростные допуски таких перегонов — пробки, остановки, очереди.

Источник фото: телеканал «360»

«Это камеры, различного рода датчики. Снимающие весогабаритные характеристики, которые смогут по государственному регистрационному знаку и, определив весогабаритные характеристики, выставить соответствующую транзакцию. Таким образом, можно будет проскочить по ЦКАД на полном ходу. Транспортное средство будет идентифицировано, выставлена соответствующая квитанция, которую потом удобным образом можно будет оплатить», — рассказал Виталий Шмаров.

Источник фото: телеканал «360»

На пути новой кольцевой нет преград. Там, где нельзя проехать по земле, появится путь почти по воздуху. Особая гордость ЦКАД — мост через канал имени Москвы. Длина трассы над землей составит 1,5 километра.

Помимо моста для людей, будет еще и мост для животных — так называемый экодук. По нему дикие звери будут переходить с одной стороны на другую и не попадут под машину. Вместо асфальта здесь посеют газон и высадят деревья, чтобы создать для животных максимально естественную среду обитания.

Источник фото: телеканал «360»

ЦКАД позволит полностью перезагрузить транспортную систему региона и столицы, перенаправив потоки большегрузного и транзитного транспорта, и даст мощный толчок к созданию новой экономической инфраструктуры.

ЦКАД создаст и реальные рабочие места: вдоль новой трассы запланировано строительство 32 АЗС с мини-маркетами и фастфуд-кафе, 30 многофункциональных АЗС с 22 кафе-ресторанами, 18 станций техобслуживания, 18 мотелей и несколько крупных логистических центров.