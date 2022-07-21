Самый популярный автобусный маршрут до метро определили в Подмосковье

Почти 47 миллионов поездок на автобусах «Мострансавто», курсирующих до Москвы, совершили жители Подмосковья в первом полугодии 2022 года. Самым востребованным оказался маршрут из Химок.

Компания «Мострансавто», подведомственная Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, обслуживает более 140 маршрутов, связывающих область и столицу. Автобусы предприятия ежечасно доставляют пассажиров до метро, железнодорожных станций, автовокзалов и обратно.

За первые полгода чаще всего был использован маршрут № 344, курсирующий от платформы Левобережная в Химках до метро «Ховрино» в Москве. Более 2,5 миллиона поездок зафиксировано на этом направлении.

Следующий по популярности маршрут — 1,5 миллиона поездок — от магазина «Турист» в Люберцах до метро «Выхино». Третье место и 1,4 миллиона поездок — у маршрута из Ивантеевки до ВДНХ.

Самым популярным способом оплаты проезда на всех маршрутах до Москвы стали бесконтактные банковские карты — ими пассажиры воспользовались около 17 миллионов раз.