Самый низкий в ЦФО месячный прирост случаев коронавируса зафиксировали в Подмосковье
Так, за июнь прирост новых случаев коронавируса в регионе стал самым низким для Центрального федерального округа. Их число увеличилось лишь на 48%.
Вместе с тем наименьший прирост отмечен в Рязанской области — 48%, а наиболее высокий — в Воронежской и Ивановской. Там 274% и 137% соответственно.
По итогам трех месяцев порядка 42% выявленных в ЦФО случаев без учета столицы приходится на Подмосковье. С начала апреля показатель сократился на 16%.
За весь период наименьшая доля выявленных случаев пришлась на Костромскую область. Здесь только около 1%.
В России проведено свыше 20 миллионов тестов на коронавирус. Так, за последние сутки положительными оказались результаты анализов у жителей 83 регионов. При этом у 32,1% из них болезнь протекает бессимптомно.