    02 июля 2020, 20:21

    Самый низкий в ЦФО месячный прирост случаев коронавируса зафиксировали в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Самый низкий в ЦФО месячный прирост случаев COVID-19 зафиксировали в Подмосковье. Показатели регионов изучили специалисты, работающие в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Они следили за динамикой с апреля.
    Самый низкий в ЦФО месячный прирост случаев коронавируса зафиксировали в Подмосковье

    Так, за июнь прирост новых случаев коронавируса в регионе стал самым низким для Центрального федерального округа. Их число увеличилось лишь на 48%.

    Вместе с тем наименьший прирост отмечен в Рязанской области — 48%, а наиболее высокий — в Воронежской и Ивановской. Там 274% и 137% соответственно.

    Самый низкий в ЦФО месячный прирост случаев коронавируса зафиксировали в Подмосковье | Изображение 1

    По итогам трех месяцев порядка 42% выявленных в ЦФО случаев без учета столицы приходится на Подмосковье. С начала апреля показатель сократился на 16%.

    За весь период наименьшая доля выявленных случаев пришлась на Костромскую область. Здесь только около 1%.

    Самый низкий в ЦФО месячный прирост случаев коронавируса зафиксировали в Подмосковье | Изображение 2

    В России проведено свыше 20 миллионов тестов на коронавирус. Так, за последние сутки положительными оказались результаты анализов у жителей 83 регионов. При этом у 32,1% из них болезнь протекает бессимптомно.