Самый низкий в ЦФО месячный прирост случаев коронавируса зафиксировали в Подмосковье

Самый низкий в ЦФО месячный прирост случаев COVID-19 зафиксировали в Подмосковье. Показатели регионов изучили специалисты, работающие в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Они следили за динамикой с апреля.

Так, за июнь прирост новых случаев коронавируса в регионе стал самым низким для Центрального федерального округа. Их число увеличилось лишь на 48%.

Вместе с тем наименьший прирост отмечен в Рязанской области — 48%, а наиболее высокий — в Воронежской и Ивановской. Там 274% и 137% соответственно.

По итогам трех месяцев порядка 42% выявленных в ЦФО случаев без учета столицы приходится на Подмосковье. С начала апреля показатель сократился на 16%.

За весь период наименьшая доля выявленных случаев пришлась на Костромскую область. Здесь только около 1%.

В России проведено свыше 20 миллионов тестов на коронавирус. Так, за последние сутки положительными оказались результаты анализов у жителей 83 регионов. При этом у 32,1% из них болезнь протекает бессимптомно.