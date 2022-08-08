Самый молодой сыровар и «докторская» от итальянца. Чем удивил третий день фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье

Финальный день гастрономического фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» прошел в Подмосковье. В воскресенье, 7 августа, всех гостей мероприятия ждали свыше 300 фермеров и сыроваров из 54 регионов страны и не только. Например, итальянец Дон Джулио привез деликатесы, но также угощал гостей настоящей докторской колбасой, а самый молодой сыровар России — 13-летний парень — рассказал о своем желании распространить идею фермерства. «360» собрал самые яркие моменты третьего дня фестиваля «Сыр! Пир! Мир!».

Помимо гастрономической продукции, посетителей фестиваля ждали еще и шедевры народных промыслов. Для гостей также подготовили обширную развлекательную программу. Несмотря на дождь, который периодически начинался и быстро заканчивался, настроение у гостей фестиваля было замечательное.

Источник фото: телеканал «360»

Необычное мороженное и французские технологии

На фестивале гости могли попробовать сыры, сделанные по французским технологиям, но переделанные под российского потребителя. Отечественные фермеры используют другое сырье, поскольку они не ограничены строгим соблюдением французских технологических карт и у них есть поле для экспериментов.

Источник фото: телеканал «360»

Корреспондент «360» Дмитрий Степанищев на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» провел дегустацию необычного мороженного — на его выбор предоставили и кислые, и соленые, и сладкие вкусы любимого многими летнего десерта.

Настоящая докторская колбаса от Дона Джулио

Не только российские фермеры собрались на гастрономическом фестивале. Итальянец Дон Джулио знакомил посетителей мероприятия с настоящими итальянскими деликатесами.

Источник фото: телеканал «360»

Но изюминкой его прилавка стала докторская колбаса. Этот продукт — придумка советских технологов. Фермер добавил в состав докторской колбасы молоко, как делали в СССР, поэтому можно сказать, что ее рецептура точно по ГОСТу. Однако сам Дон Джулио отметил, что сделал колбасу по собственному вкусу.

Самый молодой сыровар России

Корреспонденту «360» также удалось пообщаться с самым молодым сыроваром страны — ему всего 13 лет.

Мальчик по собственному желанию в третьем классе перевелся на домашнее обучение и увлекся сыроварением. А сейчас парень осваивает еще и готовку.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне нравятся эти продукты, и хочется распространить [идею фермерства], чтобы остальным было хорошо и мне было хорошо», — рассказал самый молодой сыровар страны.

Скидки для посетителей

В последний день фестиваля всех посетителей ждали скидки на фермерскую продукцию. Ближе к закрытию фермеры распродавали остатки продуктов, чтобы налегке возвращаться домой.

Но, судя по пустым полкам, посетителям фестиваля так понравились различные фермерские продукции, что уже к концу второго дня фермеры продали 100 тонн сыра.

Гости фестиваля — население целого города

Один из организаторов гастрономического мероприятия, фермер Олег Сирота поделился, что уже к вечеру 7 августа, число посетителей фестиваля дошло до 140 тысяч человек. При этом только за первые два дня работы фермеры смогли продать 45 тонн сыра, 11 тонн колбасы и три тонны хлеба.

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» завершил свою работу в 20:00.

«Это были по-настоящему фантастические, нереально жаркие и насыщенные три дня! В прошлом году мы думали, что уже не может быть лучше, но, кажется, мы с вами снова превзошли себя! Огромное спасибо всем тем, кто приехал нас поддержать, кто выбрался к нам на фестиваль! Огромное вам спасибо, друзья!» — написал в своем Telegram-канале Сирота.

Он отметил, что довольные фермеры разъезжаются по своим деревням, где продолжат работать, строить новые фермы и сыроварни.