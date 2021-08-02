Самый маленький город Подмосковья отметит 650-летие в августе

Самый маленький город Подмосковья, который при этом один из древнейших в стране, вскоре отметит 650-летие. Верея уникальна историей и своим видом. Праздновать юбилей будут 7 августа. Жителей ждут салют, концерты, военные реконструкции и многое другое.

Для гостей праздника подготовят анимационные шоу, мастер-классы и зрелищные номера. Об этом рассказали в комитете по туризму Подмосковья.

На берегу реки Протвы покажут две военные реконструкции — увидеть их можно будет 7 августа. Здесь воссоздадут события времен Отечественной войны 1812 года.

Вместе с тем гостям представят выставки народных промыслов и фермерские ярмарки.

В центре Вереи можно будет присоединиться к экскурсиям. А в историко-краеведческом музее пройдет день открытых дверей.

Праздник начнется в 11:00, а завершится вечером — салютом. Весь день на центральной площади будет концертная программа.

Уникальный город

Первые упоминания о Верее датируются 1371 годом. Это один из самых древних населенных пунктов России.

Верея — единственный в Московской области город, в котором максимально сохранили екатерининскую планировку.