Подмосковье 01 марта 2023, 12:30 Самый крупный в России долгострой поставили на кадастр в Реутове

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Жилой комплекс «Новокосино-2» в Реутове поставили на кадастровый учет. Многоквартирный дом, который стал самым крупным долгостроем в России, ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года.

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В Министерстве жилищной политики Подмосковья сообщили, что при постановке на кадастровый учет жилой комплекс получил такой адрес: Московская область, городской округ Реутов, Носовихинское шоссе, дом 43.

ЖК «Новокосино-2» — это самый крупный в стране долгострой. Более тысячи жителей были признаны пострадавшими от действий компании «ЭкспертСтрой», которая должна была возводить дом. Заканчивать работы пришлось Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья за счет средств федерального бюджета.

Губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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