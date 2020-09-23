Немецкий бизнес в Подмосковье. Самый крупный логистический центр компании Globus открыли в Пушкино

Единственный в России логистический центр торговой сети Globus открыли в подмосковном Пушкино. Отсюда продукты и другие товары будут доставлять в магазины немецкой компании по всей стране. Таких комплексов у фирмы всего три в мире — еще в Чехии и Германии. Но в Московской области построили самой большой из них.

Комплекс оснастили роботизированной системой для раскладки и хранения продукции. В строительство вложили 6,5 миллиарда рублей. Здесь создадут 900 рабочих мест.

В среду, 23 сентября, новый центр запустили губернатор региона Андрей Воробьев, владелец холдинга Томас Брух и генеральный директор компании в России Фолькер Шаар. Открыли комплекс символическим нажатием на кнопку.

Немецкий бизнес уверенно чувствует себя как в России, так и в Подмосковье в частности. Нам приятно, что уже все без исключения немецкие компании работают успешно и эффективно. <…> Хочу пожелать им успешного развития. Это не первое и точно не последнее наше открытие Андрей Воробьев.

На видеосвязь во время официальной церемонии запуска вышли министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр экономики и энергетики Германии Альтмайер Петер.

Сегодня в Московской области действуют восемь гипермаркетов — немецкая компания создала для жителей не менее 4,5 тысячи рабочих мест. Комплексы находятся в Подольске, Электростали, Щелкове, Одинцове, Королеве, Пушкино, Котельниках, Балашихе.

Всего в России 17 таких магазинов. Globus Group — одна из старейших торговых компаний Германии, ведущая свою историю с 1828 года. Она управляет сетью более чем из 160 гипермаркетов.

Логистический центр предусмотрит систему дуального обучения студентов колледжей. В своих образовательных учреждениях они получат теорию, а здесь — практику.

За время работы программы выпустят 120 студентов. Обучение — два года. Стипендия составит 12 тысяч рублей в месяц. Учеников обеспечат бесплатным питанием, спецодеждой и медицинским осмотром. Выпускники смогут остаться работать в сети Globus.

При создании логистического центра немецкая компания за свой счет построила дублер Ярославского шоссе, чтобы избежать здесь пробок.