Самый громкий, самый лучший. В Подмосковье объявили первых победителей Дельфийских игр

Сегодня в Подмосковье назвали первых победителей четырнадцатых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ. Медали получили исполнители народных песен.

Сегодня объявили победителей четырнадцатых молодежных Дельфийских игр в номинации «Народное пение». Нервы всех участников были натянуты, как струны на музыкальных инструментах. С волнением певица из Казахстана Баян Жубанова справлялась проверенным методом — пела. Это отвлекает от любых беспокойных мыслей.

«Я думаю о песне: о ее характере, о чем она, как передать смысл. Я же из Казахстана, и в первый раз чувствовала такую ответственность — надо показать нашу культуру», — сказала участница Дельфийских игр Баян Жубанова.

Источник фото: телеканал «360»

И так в ожидании результатов расслаблялись, кажется, все исполнители народных песен. Они среди участников самые громкие. Пока скрипачи и пианисты тихо ждали, кто из них получит золото этого международного чемпионата искусств, делегация из Армении запела, и мелодию подхватили все номинанты — ни минуты тишины.

Дуэт из Пушкина тоже валерьянке предпочел песни. Ну, а между куплетами артисты сами успокаивали друг друга.

«Мы для себя выложились на полную. Здесь все колоритные и сильные участники. Сначала есть какое-то предвкушение результата, а потом выходим и — фууух! Самое главное — мы выложились на полную, спели с душой», — отметила участница Дельфийских игр Елена Зубова.

Источник фото: телеканал «360»

О Дельфийских играх говорят так: это как Олимпиада, только соревнуются певцы и музыканты из стран СНГ. Но жестким соперничеством и спортивным азартом здесь совсем не пахнет: ноты друг у друга не крадут, а допинг для красивого пения или виртуозной игры еще не придумали. Поэтому за кулисами царит мир.

«У нас здоровая конкуренция. Я очень переживала, что будет что-то где-то исподтишка: кто-то кому-то пакости будет делать. Но нет, у нас здесь все дружные ребята, мы друг друга поддерживаем», — рассказала одна из участниц Виктория Марченко.

Источник фото: телеканал «360»

А вот во время выступлений страсти кипели. Второй год подряд Дельфийские игры проводят в режиме парного зачета: из двух участников выбирали лучшего, и он выходил в полуфинал. Каждый готовил сразу несколько номеров — на случай, если будет спорная ситуация. Как раз такая произошла с участниками, выступавшими в номинации «эстрадное пение»: уже была почти ночь, а определить лучших жюри не удавалось. Силы у всех были на исходе, но судьи разводили руками: этим звонким голосам просто невозможно поставить низкие оценки.

Скрипка, фортепиано, песня. В Подмосковье открыли четырнадцатые молодежные Дельфийские игры Подробнее

«Здесь мы увидели и российский репертуар, и даже советский. Очень много было западного. География музыкальных материалов очень широкая», — подчеркнул руководитель экспертной Комиссии Дельфийского совета России Петр Земцов.

У народных исполнителей все проще. Здесь профессионализм и глубину исполнения оценили быстро: смешанный хор участников из разных стран замолк, сделал последнее селфи на память и замер в ожидании результатов. Золотая медаль в итоге отправилась в Казахстан, серебро — в Армению, а подмосковному дуэту досталась бронза. А сколько всего наград оказалось в копилке нашей сборной по творческому многоборью объявят 25 ноября на сцене Vegas City Hall.