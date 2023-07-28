Подмосковье 28 июля 2023, 13:37 Самый дорогой участок сдали в аренду за 9,5 миллиона рублей в год в Раменском Комитет по конкурентной политике Московской области

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В деревне Сельцо в Раменском посредством торгов сдали в аренду самый дорогой участок земли. На прошлой неделе его согласились арендовать за 9,5 миллиона рублей в год, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

«Участок расположен всего в 22 километрах от МКАД, рядом продуктовый магазин, Москва–река, пляж и парк. Стартовая цена за 11 соток начиналась от 495 951 рублей в год», — уточнили в ведомстве.

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На прошлой неделе комитет вместе с Региональным центром торгов провели 70 аукционов. В мероприятие поучаствовали 202 человека. В среднем, на один лот претендовали пятеро.

Все участки и помещения Подмосковья публикуются на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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