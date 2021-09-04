Самый длинный в мире плетеный сыр сделали в Красногорске

Новый мировой рекорд установили в День города в Красногорске. Там сделали самый длинный в мире плетеный сыр. Об этом сообщил представитель международного агентства «Интеррекорд» Максим Прудников.

«Сегодня в Красногорске зарегистрирован новый мировой рекорд на самый длинный плетеный сыр — 81 метр», — заявил Прудников.

По словам представителя агентства, в предыдущий раз сыр рекордной длинный удалось сделать жителям Алтая. Рекордсмены сплели из сыра 23-метровую косичку.

Автором красногорской сырной косы стала совладелец фермы «Сыр своими руками» из Балашихи Елена Губина. Она рассказала, что для создания такого длинного изделия из сыра ушло около 80 килограммов сыра скаморца. Речь идет о полумягком сыре, который хорошо принимает любую форму.

Сейчас в Красногорске проходит сельскохозяйственный фестиваль «Сырная гонка». Фермеры из 20 регионов России привезли более пяти тонн сыра. Посетители мероприятия могут найти на прилавках не только сыры, но и разные виды колбасы, меда и выпечки.