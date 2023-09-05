Подмосковье 05 сентября 2023, 13:40 Самый чистый воздух в Подмосковье зафиксировали в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Мобильные эколаборатории более 20 раз замерили качество воздуха в городах региона. Результаты замеров показали, самый чистый воздух — в Химках.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Замеры воздуха производились по 32 загрязняющим веществам. В ходе выездов измерялись показатели ПДК загрязняющих веществ в городах, вблизи с предприятиями и объектами накопленного вреда», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов

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Проверку провели в 19 округах Подмосковья рядом с объектами, которые загрязняют окружающую среду. Позитивно на состояние воздуха в Химках влияет зеленый каркас города. Здесь благоустроили более 100 гектаров парковых зон. Среди них 11 парков и 28 скверов. Также планируется обновить парки «Яковлево», «Подрезково», «Экоберег», скверы «Юбилейный» и «Юность», благоустроить территорию Барашкинского пруда и набережной «Васко да Гама».

«Среди самых масштабных реализованных проектов последних лет — новый парк в микрорайоне Подрезково, парк „Экоберег“ в Левобережном и зона отдыха „Два берега“ в Старых Химках. Также в 2022-м за счет частных инвестиций мы открыли парк „Лукоморье“ в Сходне», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству в Электростали. Там приведут в порядок еще 60 гектаров лесопарка.

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