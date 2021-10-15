Самый большой в ЦФО православный крест освятили в Лотошине

Поклонный крест, являющийся самым большим в Центральном федеральном округе, освятили в городском округе Лотошино. Администрация и все верующие готовились к этому целый год.

Источник фото: inlotoshino.ru Благочинный Лотошинского церковного округа совершил обряд освящения, окропив крест водой и прочитав молитву. В конце мероприятия всем присутствующем вручили символические подарки. Самый высокий в ЦФО поклонный крест был установлен в Лотошине в этом году в день празднования Крещения Руси по инициативе местных жителей и при поддержке администрации. Высота сооружения составляет 19 метров 45 сантиметров.