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    15 октября 2021, 21:13

    Самый большой в ЦФО православный крест освятили в Лотошине

    Поклонный крест освятили в городском округе Лотошино

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Поклонный крест, являющийся самым большим в Центральном федеральном округе, освятили в городском округе Лотошино. Администрация и все верующие готовились к этому целый год.

    Самый большой в ЦФО православный крест освятили в Лотошине | Изображение 1Источник фото: inlotoshino.ru

    Благочинный Лотошинского церковного округа совершил обряд освящения, окропив крест водой и прочитав молитву. В конце мероприятия всем присутствующем вручили символические подарки.

    Самый высокий в ЦФО поклонный крест был установлен в Лотошине в этом году в день празднования Крещения Руси по инициативе местных жителей и при поддержке администрации. Высота сооружения составляет 19 метров 45 сантиметров.