Самый большой в России активити-парк TeikaBoom by Ksenia Borodina открылся в Подмосковье

Grand Park TeikaBoom by Ksenia Borodina открылся в ТРК «Vegas Каширское» 17 марта. Он занял рекордную площадь — 5,5 тысячи квадратных метров — и стал самым большим семейным активити-парком среди всех ТРК России.

«Мы рады приветствовать нового якорного оператора в сегменте семейных развлечений нашего торгово-развлекательного комплекса. Модернизация этого направления является одной из ключевых задач проекта реконцепции „Vegas Каширское“, поскольку призвана адаптировать наше предложение запросам целевой аудитории на высококачественный отдых и досуг всей семьей», — отметила директор департамента недвижимости Сrocus Group Анастасия Довченко.

На территории Grand Park TeikaBoom by Ksenia Borodina — насыщенная аттракционами игровая зона для детей любого возраста, уютное семейное кафе и сказочные комнаты для детских праздников, а также ресторан для родителей, которые могут провести время в непринужденной lounge-атмосфере, ожидая детей. Активити-парк предлагает все праздничные атрибуты: банкетное меню, авторские торты от фирменной кондитерской TeikaBoom, воздушные шары, аниматоров для проведения любых важных мероприятий. Вскоре откроется отдельная зона для лазертага, VR и других активностей.

В основу дизайн-концепции аттракционов и интерьеров легли мотивы межпланетной космической станции и сказочной планеты Пандора, а также мотивы любимых детских мультфильмов, создав атмосферу праздника и веселья.

«Мы рады, что вновь сотрудничаем с Crocus Group. Можем сказать, что предстоящий грандиозный для подобных парков проект в Vegas стал возможен только благодаря успешному опыту партнерства в „Крокус Сити Молле“. Новый проект будет существенно отличаться, он рассчитан на чуть другую, более массовую аудиторию, но мы уверены, он также будет востребован и успешен», — рассказал управляющий партнер сети TeikaBoom by Ksenia Borodina Дмитрий Коноров.

Открытие нового TeikaBoom by Ksenia Borodina — часть масштабной коммерческой реконцепции «Vegas Каширское». Одним из ключевых этапов реконцепции также стало открытие гастрономического пространства Food Bazaar площадью 3700 квадратных метров. Оно объединяет рестораны, кафе и аутентичные кулинарные проекты, представляющие разнообразные кухни мира. Food Bazaar представляет и развлекательное пространство: на территории фуд-холла проводятся винные дегустации, гастроужины, детские шоу, музыкальные вечера и кулинарные мастер-классы.

«Vegas Каширское» — один из крупнейших в России торгово-развлекательных комплексов. Его общая площадь — 480 000 квадратных метров. Концептуальная система зонирования представляет ночную улицу Ginza с неоновым светом небоскребов, Fashion Avenue и Gold Street, которые дарят особое эстетическое наслаждение ценителям моды и драгоценностей. В ТРК представлено более 300 международных и российских брендов. Запущен ряд мероприятий, цель которых — приведение ТРК в полное соответствие последним мировым тенденциям и запросам рынка.