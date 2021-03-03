Самый большой в Подмосковье временный инфекционный госпиталь закрылся в Раменском

В Подмосковье прекратил работу самый большой временный ковидный госпиталь — в торговом центре «Мой молл» в Раменском. Инфекционный стационар был рассчитан почти на 2,2 тысячи коек, в нем прошли лечение почти 5,5 тысячи пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

«Улучшение ситуации с новой коронавирусной инфекцией позволяет сосредоточиться на оказании плановой медицинской помощи. В настоящее время система здравоохранения Раменского округа работает в штатном режиме», — сообщил главный̆ врач Раменской ЦРБ Аркадий Коган.

Временный инфекционный госпиталь в ТЦ «Мой молл» был открыт 17 ноября 2020 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В учреждении работали 680 медицинских сотрудников. В госпитале было размещено 17 отделений, все койки имели кислородную поддержку.

Ранее сообщалось, что около 600 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Детском клиническом многопрофильном центре Московской области.