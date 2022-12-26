Подмосковье 26 декабря 2022, 14:49 Самый большой в Подмосковье каток открыли у храма Вооруженных сил в Одинцове

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Фестиваль «Наша зима» открылся на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил в Одинцове 24 декабря. Там заработал самый большой в регионе каток с бесплатным прокатом. Его площадь превысила пять тысяч квадратных метров.

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Старт первому катанию дали Дед Мороз и Снегурочка. Они зажгли огни на главной елке фестиваля. На лед вышли профессиональные фигуристы с цирковыми номерами и представлениями.

На фестивале также заработала тюбинговая горка длиной 60 метров, детская площадка, ледовые скульптуры и многое другое. Для гостей подготовили около 18 активностей. Фестиваль завершится 26 февраля.

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