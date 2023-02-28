Подмосковье 28 февраля 2023, 22:07 Самый большой в Европе плавучий дом построили в Долгопрудном

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В яхт-клубе «МРП» в Долгопрудном построили самый большой в Европе дом на воде морского класса. Компания занимается хаусботами с 2016 года. В таком жилище можно жить круглый год.

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При производстве используют отечественные технологии и оборудование.

В связи с недавними событиями нам стало сложно закупать импортное оборудование и мы переквалифицировались на российскую технику. То есть то, что мы закупали в Европе, сейчас производят здесь, в России, и мы широко это используем. И могу сказать, качество даже лучше. Соответственно, и по стоимости это оптимальнее Андрей Сапожников технический директор «ПК Хаусбот».

Необычное жилье начали изготавливать в 2016 году. За это время компания построила уже много домов, один из них стал самым большим в Европе среди хаусботов морского класса. Скоро его передадут заказчику, отметил Андрей Сапожников.

Общая площадь плавучего дома — почти 600 метров, из них 300 — жилая. Хаусбот спустили на воду в сентябре 2022-го. Осталось закончить внутреннюю отделку.

«Мы производим дома полностью автономные, для постоянного проживания. Воду берем, очищаем, пускаем в обращение и потом она снова очищается через септик. То есть не как в яхтах, там обычно 200 литров воды вылил и все, больше не можешь, здесь такой проблемы нет», — уточнили в компании.

У дома несколько систем электрификации. Отопление такое же как в обычных домах. В компании хаусботы считают полноценными домами.

Цену на такое необычное жилище можно сравнить со стоимостью квартир в престижных жилых районах Москвы. Регистрируют хаусбот как маломерное судно.

Производство таких домов набирает популярность. Сейчас в Долгопрудном компания строит восемь хаусботов. Один из них считается вторым по габаритам в Европе. Его размеры — 20 метров на восемь метров. В нем два жилых этажа, а третий — мансардный. Его планируют спустить на воду летом этого года.

В ближайшие два года 4,5 тысячи многоквартирных домов Подмосковья ждет ремонт. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что это один из главных запросов жителей.

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