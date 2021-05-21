Самый большой цифровой планетарий Подмосковья открылся в Лыткарине

В Лыткарине открылся самый большой цифровой планетарий Подмосковья. В нем использованы последние инновационные мультимедийные технологии, дающие полное погружение в атмосферу космического пространства с эффектом присутствия. Шоу транслируется на куполе диаметром девять метров. А зал позволяет вместить 65 зрителей.

Источник фото: телеканал «360»

Самый большой и современный цифровой планетарий в Московской области открылся на территории Лыткаринского завода оптического стекла. Раньше здесь тоже был планетарий, но совсем скромный.

«В углу стоит маленький аппаратик — это наш первый планетарий. Четырехметровый матерчатый купол давал проекцию звездного неба схематически. Но это было в 1998 году. И все это время мы шли к тому, чтобы открыть здесь, в Лыткарине, красивый и современный планетарий», — рассказала Марина Казанцева, заведующая отделом «Планетарий» Лыткаринского историко-краеведческого музея.

Оборудование поставило Общество сферического кино. Здесь восьмиканальная цифровая проекция, акустический звук. В учебной зоне стоят 30 микроскопов для проведения лекций и мастер-классов.

Цифровой планетарий рассчитан прежде всего на школьников, чтобы как можно больше заинтересовать их наукой о космосе. Хоть планетарий расположен на заводе оптического стекла, то есть режимном объекте, вход для юных астрономов будет открыт.

Источник фото: телеканал «360»

«Обращаются к нам учителя, директора школ. Мы согласовываем время, согласовываем программу и делаем все научные и просветительские мероприятия. Здесь, помимо просветительских программ, устраиваются квесты», — отметил Александр Игнатов, директор Лыткаринского завода оптического стекла.

Планетарий оборудовали полностью на деньги спонсоров и благотворителей. Часть суммы дал завод. Из бюджета не потрачено ни копейки. Уже подготовлены интересные программы и шоу для первых посетителей.

«Это примерно 60 детских развлекательных, научно-познавательных фильмов по астрономии и космонавтике. Также Ассоциация планетариев России при содействии Фонда президентских грантов предоставили сейчас новый фильм „Солнце и жизнь Земли“. Они сделали такой подарок, и мы, как партнеры проекта, получили красочный познавательный фильм», — рассказала Марина Казанцева.

Ожидается, что планетарий примет ребят после летних каникул. И дальше там составят непрерывный график приема экскурсионных групп.