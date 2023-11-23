Подмосковье 23 ноября 2023, 14:50 Самый большой самовольно построенный хостел снесут в Раменском Главное управление региональной безопасности Московской области

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Системная работа по исполнению поручения губернатора Андрея Воробьева о ликвидации незаконных хостелов продолжается на территории Московской области. Сегодня областные службы безопасности при содействии администрации и аварийных служб приступили к расселению и сносу хостела в селе Софьино Раменского района.

Этот хостел, действовавший с 2018 года под управлением частного предпринимателя, стал объектом многочисленных нарушений, пожаров и даже человеческих жертв. Повторные проверки полиции и прокуратуры лишь подтвердили его незаконную деятельность.

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Кроме того, в ходе исполнительных действий были обнаружены антисанитарные условия проживания постояльцев, а также самовольные подключения хозяев к электросетям и канализации.

Местные жители многократно обращались в правоохранительные органы, а также писали жалобы в адрес губернатора. С 2021 года ликвидация хостела через суд находится под особым контролем в управлении районного благоустройства Московской области.

По истечении установленных сроков на добровольный снос 72 жильца были выселены из трехэтажного здания общей площадью 800 квадратных метров. Однако снос не прошел без инцидентов.

Сначала судебного пристава-исполнителя встретил якобы новый собственник участка и здания, затем постояльцы притворились больными, вызвав скорую медицинскую помощь, а уже после один из жильцов был задержан полицией за оскорбление сотрудника органа власти.

На протяжении всего процесса участники событий многократно осознавали, что «забыли» в здании крайне важные документы или ценное имущество. После первого дня работ специализированной техники здание было приведено в непригодное для заселения состояние.

Главное управление региональной безопасности Московской области Главное управление региональной безопасности Московской области Главное управление региональной безопасности Московской области Главное управление региональной безопасности Московской области Главное управление региональной безопасности Московской области

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