Подмосковье 25 февраля 2023, 20:34 Самый большой самовар в Подмосковье установили в парке Одинцова на Масленицу

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В новом парке «Союзный» в 8-м микрорайоне Одинцова прошли масленичные гуляния. Жителей региона угощали блинами и чаем из самого большого самовара Московской области. Посудина вмещает до 150 литров напитка и растапливается дровами.

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За несколько часов участники гуляний съели порядка тысячи блинов, около 10 килограммов сушек и баранок и выпили 300 литров горячего чая. Однако еще прошлой осенью на месте парка был пустырь.

«Даже не хочется вспоминать, как здесь было раньше. На этом месте заброшенный пустырь был, гулять было негде. Сейчас рядом с нашим домом открыли парк, нам очень нравится. Каждый день гуляем с коляской», — сообщила местная жительница Анна Гричуха.

Супруги Евгения и Олег Абазовы часто гуляют в парке «Союзный», катаются на лыжах. Семья мечтает, чтобы здесь появился культурно-развлекательный центр для детей, большой супермаркет.

«Сейчас работа идет по планировке прилегающей территории, по дренажу. Мы отводим поверхностные стоки и организовываем русло <…> Здесь будут предусмотрены беговые дорожки, велодорожки, каток в зимний период», — заявил руководитель проекта Станислав Захаров.

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