Самый большой каток в Химках откроется в середине ноября | 360°

31 октября 2022, 18:18
Самый большой каток в Химках откроется в середине ноября
Самый большой в Химках ледовый каток примет первых гостей в середине ноября. Он находится в сквере Юбилейный. Вход — бесплатный.
Каток «Театральный» готовят к открытию. Уже установили борты для площадки, а заливать лед начнут в ближайшие дни.
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Кататься одновременно смогут 220 человек. Продолжительность сеанса — полтора часа.
На катке появится детская зона. Для безопасности установят ограждение, чтобы юные гости могли спокойно учиться стоять на коньках.
Откроют кафе и прокат коньков. Можно будет воспользоваться услугами инструктора. Ледовая площадка будет работать четыре месяца.
«Мы прорабатываем возможность открытия новых катков в других микрорайонах Химок», — добавил первый заместитель главы городского округа Дмитрий Кайгородов.
За прошлый сезон каток в сквере Юбилейный посетили 115 тысяч человек.Каждый год благодаря проекту губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» проводят уникальные ледовые шоу, открывают зимние ярмарки, катки, лыжные трассы и не только.
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