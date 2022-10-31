Самый большой каток в Химках откроется в середине ноября | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 18:18 Самый большой каток в Химках откроется в середине ноября

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Самый большой в Химках ледовый каток примет первых гостей в середине ноября. Он находится в сквере Юбилейный. Вход — бесплатный.

Каток «Театральный» готовят к открытию. Уже установили борты для площадки, а заливать лед начнут в ближайшие дни.

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Кататься одновременно смогут 220 человек. Продолжительность сеанса — полтора часа.

На катке появится детская зона. Для безопасности установят ограждение, чтобы юные гости могли спокойно учиться стоять на коньках.

Откроют кафе и прокат коньков. Можно будет воспользоваться услугами инструктора. Ледовая площадка будет работать четыре месяца.

«Мы прорабатываем возможность открытия новых катков в других микрорайонах Химок», — добавил первый заместитель главы городского округа Дмитрий Кайгородов.

За прошлый сезон каток в сквере Юбилейный посетили 115 тысяч человек.