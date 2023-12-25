Подмосковье 25 декабря 2023, 16:06 Самый большой каток Подмосковья открыли в парке «Патриот»

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Открытие фестиваля «Наша зима» и главного ледового катка Подмосковья состоялось на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Для гостей праздника подготовили шоу-программу.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова, Дед Мороз и Снегурочка дали старт фестивалю «Наша зима». Они торжественно зажгли огни на главной елке министерства обороны и открыли самый большой каток Подмосковья.

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На праздник приехали более 700 участников специальной военной операции и членов их семей. Их доставили из южных регионов России специальным железнодорожным рейсом «Время героев».

«Мы приехали сегодня и провели целый день в парке „Патриот“. Очень впечатлены. Очень все понравилось», — рассказала жена военнослужащего Елена Демина.

Каток в парке «Патриот» работает каждый день с 10:00 до 22:00. Вход и аренда коньков бесплатные.

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