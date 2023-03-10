Подмосковье 10 марта 2023, 17:41 Самый большой групповой портрет в мире нарисовали в ТЦ «МЕГА Химки»

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Мурал с изображением посетителей торгового центра «МЕГА Химки» побил мировой рекорд и стал самым большим групповым портретом. На площади более 50 квадратных метров художники запечатлели 507 химчан и гостей округа.

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Реализацией проекта занимали трое молодых художников из МГАХИ имени Сурикова. Весь февраль Анна Канфер, Диана Некрасова и Даниил Уткин рисовали посетителей торгового центра «МЕГА Химки». Мировой и российский рекорд официально зарегистрирован представителями реестра рекордов.

На создание каждого портрета художникам требовалось от шести до 11 минут. Для этого они пользовались планшетом со стилусом и обязательно учитывали все пожелания.

«Изначально, когда этот проект готовили, каждый из нас отсылал разные варианты и стилистики. Организаторы выбрали тот, который больше нравится им и больше подходит», — рассказала художница Диана Некрасова.

Среди тех, кто попал на самый большой в мире группой портрет, были и питомцы посетителей магазина. Ранее «МЕГА Химки» присоединился к движению pet-friendly, которое предусматривает посещение магазинов со своими домашними животными.

По словам художников, создание такой масштабной работы потребовало много усилий и времени.

«На самом деле, готовых к публикации персонажей было намного больше — в районе тысячи, но здесь опубликованы именно те, кто подтвердил свою электронную почту и телефон, с кем можно было связаться», — рассказал генеральный директор международного агентства регистрации рекордов Владислав Копылов.

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