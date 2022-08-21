Самый большое триколор в Подмосковье развернули в День флага в Подольске

День Государственного флага России отметили в Подмосковье. Мероприятия прошли в разных округах региона. Так, в Подольске на площади Славы развернули тысячу квадратных метров триколора.

«Триколор — символ независимости нашей страны, нашей общей ответственности за ее судьбу. Флаг — это то, что нас всех объединяет, а значит, делает сильнее. Поэтому важно воспитывать в наших детях уважение к истории государства, его символам», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Центром празднования Дня флага стала площадь Славы в Подольске. Там прошел флешмоб «Россия — в моем сердце». Глава министерства информационных и социальных коммуникаций области Екатерина Швелидзе отметила, что именно там развернули самый большой триколор в Подмосковье.

«Молодежь, активисты, местные жители, волонтеры и ребята из Донбасса, проживающие в пункте временного размещения, под песню Олега Газманова „Вперед, Россия!“ развернули самый большой в Подмосковье триколор», — сказала она.

По словам министра, общая площадь флага составила тысячу квадратных метров. В мероприятии участвовали свыше 500 человек.

Праздничные мероприятия прошли и в других округах региона. Активисты раздавали воздушные шары в Красногорске, в Электростали, Реутове и Воскресенске прошел автопробег, торжественное шествие состоялось в Королеве. В Балашихе организовали флешмоб с запуском бумажных самолетиков в Балашихе, а Лобне прошло спортивное мероприятие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о проведении в школах Подмосковья еженедельных линеек с поднятием флага и прослушиванием гимна России.