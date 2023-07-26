26 июля 2023, 13:50
Самый бюджетный участок реализовали на торгах на прошлой неделе в Талдоме
На прошлой неделе на торгах реализовали самый бюджетный в Подмосковье земельный участок. Он находится в деревне Бакшеиха под Талдомом, а арендовали его за 18 551 рубль в год. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.
Участок площадью 19 соток предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Он находится в 18 километрах от Талдома и в 130 километрах от МКАД.
Реклама
Для участия в торгах подали две заявки. Стартовая цена составила 16 132 рубля в год.
Все подмосковные лоты разместили на портале ЕАСУЗ. На прошлой неделе провели 70 аукционов, где участвовало 202 человека.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Аукционы
Талдом
Реклама
Реклама