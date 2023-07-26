Подмосковье 26 июля 2023, 13:50 Самый бюджетный участок реализовали на торгах на прошлой неделе в Талдоме Комитет по конкурентной политике Московской области

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На прошлой неделе на торгах реализовали самый бюджетный в Подмосковье земельный участок. Он находится в деревне Бакшеиха под Талдомом, а арендовали его за 18 551 рубль в год. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Участок площадью 19 соток предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Он находится в 18 километрах от Талдома и в 130 километрах от МКАД.

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Для участия в торгах подали две заявки. Стартовая цена составила 16 132 рубля в год.

Все подмосковные лоты разместили на портале ЕАСУЗ. На прошлой неделе провели 70 аукционов, где участвовало 202 человека.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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