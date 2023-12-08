Подмосковье 08 декабря 2023, 10:29 Самых распространенных зимующих птиц определили в Подмосковье Фото: Анна Евсеева

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Исследовательский проект по изучению зимующих птиц «Российская зима» стартовал в начале ноября. Результаты наблюдений уже известны — натуралисты Подмосковья определили самые распространенные виды птиц в это время года.

Фото: Анна Евсеева

«Натуралисты следят за птицами, описывают их, отмечают место своей находки. Такие данные являются важными и полезными для науки. Часто нам присылают фото пернатых обычные жители, которые увидели и сфотографировали интересную пташку. Мы очень ценим информацию о таких находках и учитываем ее при ведении Красной книги Московской области», — рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

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В ноябре участники проекта отметили массовый пролет свиристелей и клестов-еловиков в Подмосковье. В это же время водоплавающие птицы активно сбивались в стаи и искали подходящие для зимовки места.

Самыми распространенными видами птиц в ноябре оказались синица, лазоревка и свиристель. Среди редких отмечены малая поганка и зимородок (Воскресенск), глухарь и тетерев (Дмитров), сирийский и трехпалый дятлы (Щелково).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков.

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