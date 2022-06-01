Самых креативных жителей Подмосковья наградят за озеленение дворов

Главное управление содержания территорий Московской области отметит особенным образом жителей Подмосковья, которые украшают и облагораживают дворы и придомовые территории своими руками. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Оценивать будут не только красоту клумб и палисадников, но и отсутствие неэкологичного декора из отработанных покрышек и нефункциональных ограждений, портящих общий визуальный облик двора

Первыми кандидатами на получение благодарственной награды от управления стали Зинаида Башилова, Антонина Бисиркина и Капиталина Бушуева, которые свыше 10 лет на общественных началах занимаются благоустройством придомовой территории в Балашихе. Жительницы самостоятельно сделали клумбы с барбарисами, пионам, жасминам, тюльпанам и мальвами.

«Мы хотим подчеркнуть, что подобная инициатива приветствуется, ведь красоту у дома можно навести и без резиновых лебедей. Поэтому начинаем вводить систему награждения благодарностью от меня лично за неравнодушие к своему городу и двор», — рассказала Светлана Аипова.

В апреле в Подмосковье ГУСТ инициировал акцию «Зеленый обмен». В ходе акции жители дворов обменяли неэкологичный декор из отработанных покрышек на саженцы цветов и деревьев. В этот процесс активно включились 43 городских округа региона. ГУСТ ожидает, что новая система поощрения станет стимулом и для других экоактивистов региона для улучшения содержания своих территорий в новом экологичном формате и с соблюдением визуальной эстетики.