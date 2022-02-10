Самые востребованные зимние виды спорта в Подмосковье назвали в Мособлдуме

Развитие зимних видов спорта обсудили на расширенном заседании комитета Мособлдумы по образованию, науке, культуре туризму, спорту и молодежной политике. В мероприятии участвовали представители профильных министерств и спортивных организаций.

«В Подмосковье занятия зимними видами спорта проходят в 146 отделениях спортивной подготовки, в которых занимаются свыше 17,8 тысячи человек. Всего же за последние два года проведены более 200 региональных спортивных мероприятий в данной сфере, в которых приняли участие свыше 55 тысяч человек», — рассказал заместитель председателя профильного комитета Мособлдумы, олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков.

Он добавил, что самыми доступными зимними видами спорта среди жителей региона являются хоккей и лыжи. По имеющимся данным, ежегодно на лыжи встают более одного миллиона жителей региона. В Мособлдуме уверены, что при создании необходимых законодательных условий, в том числе на законодательном уровне, желающих станет в два раза больше. Работа в этом направлении идет с 2019 года.

«Было несколько пробелов: отсутствие статуса лыжных трасс и возможности их регистрировать в Росреестре как объект. Это означало, что трассы не были защищены от любого другого использования, также невозможно было выделить деньги на их содержание», — объяснил Легков.

При этом он пояснил, что создание инфраструктуры трасс для лыж не слишком затратно: это сама трасса, а также парковка, в идеале с местом для переодевания. В конце прошлого года депутаты добились включения их в перечень объектов, разрешенных для размещения на землях Гослесфонда. Однако механизм постановки на кадастровый учет и регистрации объектов подобного толка пока не создан.

Всего на территории Московской области находятся 169 лыжных трасс в 59 городских округах, общей протяженностью 557 километров. Также работают 18 горнолыжных курортов.

Кроме того, в регионе работает 760 катков, в том числе более 500 — хоккейные коробки. В 2022 году на территории Московской области запланировано проведение более 100 спортивных мероприятий по зимним видам спорта.