Подмосковье 02 февраля 2023, 09:46 Самые востребованные средства реабилитации назвали в Подмосковье

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Самыми популярными из них стали кресла-коляски, ходунки, слуховые аппараты и другие. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

В топ самых популярных средств реабилитации в Подмосковье вошли инвалидные кресла, слуховые аппараты, ортопедическая обувь, подгузники и средства ухода. Получить их можно при помощи господдержки. Для этого нужно оформить электронный сертификат на «Госуслугах» или в отделении Социального фонда.

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Использовать их можно в магазинах из перечня информационной системы «Электронные сертификаты», в каталоге ТСР или в интернет-магазине Ozon.

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