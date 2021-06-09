09 июня 2021, 18:02
Самые угоняемые машины назвали в Подмосковье
Среди самых угоняемых в Подмосковье машин оказалась Lada Priora. Как рассказал начальник УГИБДД по региону Виктор Кузнецов, в основном крадут авто отечественных марок.
Об этом он сказал на пресс-конференции РИАМО. При этом, по его словам, в Подмосковье резко сократилось количество угонов автомобилей.
В основном похищают автомобили наших марок. Они самые востребованные, их на запчасти разбирают. Часто угоняют Lada Priora
Виктор Кузнецов.
Снизить число похищений удалось благодаря видеокамерам, полиции и профилактической работе.
Кроме того, Кузнецов подчеркнул, что в этом году количество аварий в Подмосковье снизилось почти на 9% по сравнению с 2020-м.