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    09 июня 2021, 18:02

    Самые угоняемые машины назвали в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Среди самых угоняемых в Подмосковье машин оказалась Lada Priora. Как рассказал начальник УГИБДД по региону Виктор Кузнецов, в основном крадут авто отечественных марок.

    Самые угоняемые машины назвали в Подмосковье | Изображение 1

    Об этом он сказал на пресс-конференции РИАМО. При этом, по его словам, в Подмосковье резко сократилось количество угонов автомобилей.

    В основном похищают автомобили наших марок. Они самые востребованные, их на запчасти разбирают. Часто угоняют Lada Priora

    Виктор Кузнецов.

    Снизить число похищений удалось благодаря видеокамерам, полиции и профилактической работе.

    Кроме того, Кузнецов подчеркнул, что в этом году количество аварий в Подмосковье снизилось почти на 9% по сравнению с 2020-м.