Самые угоняемые машины назвали в Подмосковье

Среди самых угоняемых в Подмосковье машин оказалась Lada Priora. Как рассказал начальник УГИБДД по региону Виктор Кузнецов, в основном крадут авто отечественных марок.

Об этом он сказал на пресс-конференции РИАМО. При этом, по его словам, в Подмосковье резко сократилось количество угонов автомобилей.

В основном похищают автомобили наших марок. Они самые востребованные, их на запчасти разбирают. Часто угоняют Lada Priora Виктор Кузнецов.

Снизить число похищений удалось благодаря видеокамерам, полиции и профилактической работе.

Кроме того, Кузнецов подчеркнул, что в этом году количество аварий в Подмосковье снизилось почти на 9% по сравнению с 2020-м.